Kayseri Valisi Çiçek, göreve başlayan komutanlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Kayseri Valisi Çiçek, göreve başlayan komutanlara hayırlı olsun ziyaretinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve başlayan iki komutana hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Çiçek, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Keskin Şenel ile 1'nci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanı Mehmet Ali Yağız'a teşekkür edip başarılar diledi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; kentte görevlerine başlayan 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Keskin Şenel ile 1'nci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mehmet Ali Yağız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Görevlerine yeni başlayan komutanlarla bir süre görüşen Vali Çiçek; ev sahiplikleri için Tuğg. Keskin Şenel ve Tuğg. Mehmet Ali Yağız'a teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı