Haberler

Kayseri Valisi Çiçek, göreve başlayan komutanlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Valisi Çiçek, göreve başlayan komutanlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve başlayan iki komutana hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Çiçek, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Keskin Şenel ile 1'nci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanı Mehmet Ali Yağız'a teşekkür edip başarılar diledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; kentte görevlerine başlayan 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Keskin Şenel ile 1'nci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mehmet Ali Yağız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Görevlerine yeni başlayan komutanlarla bir süre görüşen Vali Çiçek; ev sahiplikleri için Tuğg. Keskin Şenel ve Tuğg. Mehmet Ali Yağız'a teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı

İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi

AYM'den Yeni Parti'ye 30 gün süre
Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı

Türk futbolunda deprem! Eski ünlü hakem de gözaltında
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin görüntüsü kahretti

Uşak'ta ışık yeşile döndü, harekete geçen tır 74 yaşındaki yayayı hayattan kopardı! Kaza anı kamerada

Işık yeşile döndü, tır harekete geçti! Yaşlı adam kurtarılamadı
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli

"Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun..."
İspanyol modelle görüntülenmişti! Hakan Sabancı'dan aşk sorusuna şaşırtan yanıt

Hakan Sabancı aşk iddialarını tek cümleyle bitirdi
Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti

Bizimle dalga geçiyor! İstifası beklenirken yaptığı açıklamaya bakın