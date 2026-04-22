Vali Çiçek, makamını ilkokul öğrencisi Zeynep'e devretti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak koltuğunu ilkokul öğrencisi Zeynep Gedikbaş'a devretti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Talas ilçesi TOKİ Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul etti.

Valilik koltuğuna oturan Gedikbaş, Vali Çiçek'in şehirde göreve başladığı günden itibaren yürütülen çalışmaları takip ettiğini ifade etti.

Gedikbaş, şehrin en üst yöneticisiyle tanışmanın kendisi için onur ve heyecan kaynağı olduğunu belirtti.

Programın devamında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı telefonla arayan Gedikbaş, inşaatı devam eden Kartal Katlı Kavşağı hakkında bilgi aldı.

Ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile de görüşen Gedikbaş, okulların çevresinde güvenliğin artırılması, çocukların trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi ve özellikle internet güvenliği konusunda çalışmalar yapılması talimatını verdi.

Son olarak Gedikbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'e okullarla ilgili çeşitli talimatları iletti.

Programın sonunda aynı okuldan Fatih İlbay Şen, Eray Uluçay ve Hatem Ela Mangal da sırasıyla Vali Çiçek'in koltuğuna temsili olarak oturdu.

Öğrencilerin aileleriyle telefonda görüşerek teşekkür eden Vali Çiçek, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.