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Hindistan'da altın madalya kazanan ERVA sporcusu Uçar'ı Vali Çiçek tebrik etti

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Hindistan'da altın madalya kazanan ERVA sporcusu Uçar'ı Vali Çiçek tebrik etti
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hindistan'daki Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda ERVA Spor Okulları sporcuları Huri Uçar ve Neslihan Kibar'ı tebrik etti. Uçar altın madalyayla dünya şampiyonu olurken Kibar bronz madalyayla dünya üçüncüsü oldu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hindistan'da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Kayseri'yi başarıyla temsil eden ERVA Spor Okulları sporcuları Huri Uçar ve Neslihan Kibar'ı elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik etti.

Düzenlenen şampiyonada mücadele eden Huri Uçar, rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Neslihan Kibar ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Vali Gökmen Çiçek, uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağı gururla dalgalandıran sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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