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Kayseri Valisi Çiçek, vatandaşların taleplerini dinleyip çözüm için talimat verdi

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Kayseri Valisi Çiçek, vatandaşların taleplerini dinleyip çözüm için talimat verdi
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen vatandaş buluşmasında talep, öneri ve görüşleri dinledi. Çiçek, iletilen sorunların çözümü için kurum yetkililerine gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldiği vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen vatandaş buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve görüşlerini dinledi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen buluşmada vatandaşların ilettiği talep ve sorunları tek tek dinleyen Vali Çiçek, ilgili konuların çözümü noktasında kurum yetkililerine gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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