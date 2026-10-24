Vali Gökmen Çiçek’e Yeşilay’dan büyük onur: Üstün hizmet madalyası ile ödüllendirildi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in Yeşilay’a yönelik hizmetleri ve bağımlılıkla mücadele alanındaki katkıları dolayısıyla layık görüldüğü bu özel ödül, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve toplumda bağımlılıklara karşı farkındalığın artırılması yönünde yürütülen çalışmaların önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

KAYSERİ’DE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLI DURUŞ

Vali Gökmen Çiçek’in Kayseri’de göreve başladığı günden bu yana özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda ortaya koyduğu kararlı duruş ve yoğun gayret, kent kamuoyunun yakından takip ettiği çalışmalar arasında yer alıyor. Uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla suç odaklarına karşı etkin bir mücadele yürütülürken, bağımlılığın önlenmesi ve bağımlı bireylerin yeniden topluma kazandırılması konusunda da önemli adımlar atılıyor.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca suçla mücadeleden ibaret olmadığını ortaya koyan bu yaklaşım, bağımlılığın sosyal boyutunu da ele alıyor. Bir yandan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarla mücadele sürdürülürken diğer yandan bağımlılıkla karşı karşıya kalan bireylerin tedavi edilmesi, rehabilitasyon süreçlerinden geçirilmesi ve topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Kayseri’de yürütülen çalışmaların en dikkat çekici yönlerinden biri de bağımlılıkla mücadeleye bütüncül bir anlayışla yaklaşılması. Bu çerçevede güvenlik tedbirlerinin yanı sıra rehabilitasyon, sosyal destek ve topluma yeniden uyum süreçlerinin de önemsenmesi, mücadelenin kalıcı sonuçlar vermesi açısından büyük değer taşıyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK REHABİLİTASYON MERKEZİ KAYSERİ’DE

Vali Gökmen Çiçek’in bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmalarının önemli ayaklarından birini de rehabilitasyon hizmetleri oluşturuyor. Türkiye’nin en büyük rehabilitasyon merkezinin Kayseri’de hayata geçirilmesine öncülük edilmesi, bağımlılıkla mücadelede kent adına atılan önemli adımlar arasında gösteriliyor.

Söz konusu merkezde yürütülen rehabilitasyon çalışmalarıyla bağımlılıktan kurtulmak isteyen bireylerin yeniden sağlıklı bir yaşama adım atmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları amaçlanıyor. Bağımlılıkla mücadelede tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi, bireylerin hayatlarını yeniden kurabilmeleri ve aileleriyle birlikte toplumsal yaşama katılabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.

Vali Gökmen Çiçek’in bu alandaki girişimleri, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca sokaklarda gerçekleştirilen operasyonlarla sınırlı kalmaması gerektiğini de ortaya koyuyor. Bağımlılığın nedenleriyle mücadele etmek, bağımlı bireylere yeni bir hayat kurma imkânı sunmak ve onları yeniden topluma kazandırmak, en az suçla mücadele kadar önemli bir sorumluluk olarak öne çıkıyor.

Rehabilitasyon sürecinden geçen bireylerin yeniden topluma kazandırılması, bağımlılıkla mücadelenin insani yönünü gözler önüne seriyor. Her bireyin yeniden hayata tutunabilmesi, ailesine kavuşabilmesi ve toplumsal yaşamın bir parçası hâline gelebilmesi, bu çalışmaların en değerli sonuçları arasında bulunuyor.

VALİ ÇİÇEK’İN EMEĞİ VE ÖZVERİSİ TAKDİR TOPLUYOR

Kayseri’de uyuşturucuyla mücadele, bağımlılığın önlenmesi ve rehabilitasyon çalışmalarının geliştirilmesi yönünde yürütülen faaliyetlerde Vali Gökmen Çiçek’in ortaya koyduğu özverili çaba dikkat çekiyor. Güvenlik birimlerinin çalışmaları, kamu kurumlarının koordinasyonu ve bağımlılıkla mücadele alanında geliştirilen projeler, bu mücadelenin farklı boyutlarını bir araya getiriyor.

Vali Çiçek’in öncülük ettiği çalışmaların temelinde, uyuşturucu tehdidinden uzak bir toplum oluşturmak ve özellikle gençleri bağımlılığın yıkıcı etkilerinden korumak hedefi bulunuyor. Gençlerin geleceğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadelede hem suçla mücadele hem de bağımlı bireylerin tedavi edilerek topluma kazandırılması, Kayseri’de yürütülen çalışmaların öne çıkan yönlerini oluşturuyor.

Bu nedenle Yeşilay tarafından Vali Gökmen Çiçek’e takdim edilen Üstün Hizmet Madalyası, yalnızca bir ödül olarak değil, bağımlılıkla mücadeleye verilen emeğin ve toplumsal sorumluluğun da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

VALİ GÖKMEN ÇİÇEK BİR ÖDÜLÜ DEĞİL, BİRDEN FAZLASINI HAK EDİYOR

Kayseri’de göreve başladığı günden bu yana özellikle uyuşturucuyla mücadelede gösterdiği gayret, bağımlılıkla mücadele projelerine verdiği destek ve rehabilitasyon çalışmalarının geliştirilmesi yönündeki girişimleriyle öne çıkan Vali Gökmen Çiçek, bu anlamlı ödülle takdir edildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların sürdürülmesi, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve rehabilitasyon yoluyla insanların yeniden hayata kazandırılması, yalnızca bugünü değil, geleceği de ilgilendiren son derece önemli çalışmalar. Bu mücadelede gösterilen kararlılık, ailelerin umutlarını güçlendirirken gençlerin daha güvenli bir geleceğe sahip olabilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Vali Gökmen Çiçek’in Kayseri’de ortaya koyduğu çalışmalar değerlendirildiğinde, kendisine verilen Üstün Hizmet Madalyası anlamlı bir takdir olarak öne çıkıyor. Ancak uyuşturucuyla mücadelede gösterilen gayret, bağımlı bireylerin yeniden topluma kazandırılması için yürütülen çalışmalar ve Türkiye’nin en büyük rehabilitasyon merkezinin Kayseri’de hayata geçirilmesine yönelik öncülüğü dikkate alındığında, bu hizmetlerin çok daha geniş bir takdiri hak ettiği yönündeki değerlendirmeler de dikkat çekiyor.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’de bağımlılıkla mücadeleye verdiği destek ve ortaya koyduğu özverili çalışmalarla yalnızca bir ödülü değil, ödülleri hak eden bir kamu yöneticisi olarak öne çıkıyor. Yeşilay tarafından takdim edilen Üstün Hizmet Madalyası da bu mücadelenin ve toplumsal sorumluluğun anlamlı bir nişanesi olarak kayıtlara geçiyor.

Kaynak: Haberler.com