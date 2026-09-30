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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kayseri Valisi Çiçek'i ziyaret etti

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kayseri Valisi Çiçek'i ziyaret etti
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyan Vali Çiçek, Yılmaz'a teşekkür etti ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından ziyaret sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Vali Gökmen Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz'a teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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