Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatı'nın huzur ve güvenliğin sağlanmasındaki görevi önemli'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.

Türk Jandarma Teşkilatı'nın köklü geçmişe sahip olduğunu ve Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki görevinin önemli olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek, teşkilat mensuplarının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ise kabulleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Vali Çiçek'e teşekkür ederek Kayseri İl Jandarma Komutanlığı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı