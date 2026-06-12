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Vali Çiçek: "Jandarma Teşkilatı'nın huzur ve güvenliğin sağlanmasındaki görevi önemli"

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatı'nın huzur ve güvenliğin sağlanmasındaki görevi önemli'
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.

Türk Jandarma Teşkilatı'nın köklü geçmişe sahip olduğunu ve Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki görevinin önemli olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek, teşkilat mensuplarının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ise kabulleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Vali Çiçek'e teşekkür ederek Kayseri İl Jandarma Komutanlığı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHüseyin Coban:

187 yıl huzur ve güvenlik derken avrupa'da herkes rahat evinde uyuyo bizde de yapabilsek ne iyi olurdu ama neyse yine de kutlu olsun

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Haber YorumlarıElif Kaya:

bu tür ziyaretler ve kutlamalar devam etse de ekonomik sıkıntılar giderilmediği sürece vatandaş huzurlu olamaz

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Haber YorumlarıHandan Denizler:

vay canına 187 yıl olmuş da hala aynı yerinde duruyoruz işte en azından böyle kutlamalar yapılıyo yani bir şeyler oluyo demek ki ama ne olacak bundan sonra onu merak ediyorum şimdi

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