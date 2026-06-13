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Vali Çiçek'ten Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in ölümüyle ilgili açıklama

Vali Çiçek'ten Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in ölümüyle ilgili açıklama
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Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Vali Gökmen Çiçek, Esmer'in özverili hizmetlerini vurgulayarak başsağlığı diledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetmesiyle ilgi olarak yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Vali Yardımcım Şenol Esmer, Kayseri'mizde saygın bir yer edinmiştir" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in, yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım; görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri'mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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