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Vali Çiçek’ten İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çalışma ziyareti

Vali Çiçek’ten İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çalışma ziyareti
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını yerinde incelemek ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını yerinde incelemek ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gelişinde Vali Çiçek'i; Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve kurum personeli karşıladı. Ziyaret kapsamında Vali Çiçek başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yürütülen hazırlıklar detaylı bir şekilde ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen tarafından Vali Çiçek'e okulların fiziki ve teknik hazırlık durumları, devam eden eğitim yatırımları, PISA 2025 sonuçları ve elde edilen başarılar, LGS Türkiye birincilikleri, ulusal dereceler ve il genelinde sürdürülen projeler hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Ziyaret, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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