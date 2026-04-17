Kayseri Kitap Fuarı açıldı

Kayseri Kitap Fuarı, 8'inci kez kapılarını kitapseverlere açtı.

Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri, Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuarı ziyaret etti.

Yayınevlerinin stantlarını gezen Çiçek ve Büyükkılıç, kitapseverlerle sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çiçek, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı nedeniyle yüreklerin yandığını, ateşin herkesin evine düştüğünü söyledi.

Kentteki birçok anne ve babanın da okulların güvenliğiyle ilgili kendisine soru sorduğunu belirten Çiçek, "Bütün okullarımızda gerekli güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmıştır. Her bir okulumuzda şu an polis memurları görevlendirilmiş, polis dışındaki bölgelerde de jandarma personeli görevlendirilmiştir. Her okulumuzda bir irtibat polisi veya subayı mevcut hale getirilmiştir." dedi.

Sporun ve sanatın çocuklar üzerindeki etkisine değinen Çiçek, aile, sivil toplum kuruluşları, bürokrasi, yerel yönetimler ve siyasetin hep beraber bu sorunların çözümü için çalışması gerektiğini vurguladı.

Bütün dünyanın bu konuyla ilgili bir ızdırap çektiğini ifade eden Çiçek, "Çocukların özellikle sosyal medya ile ilgili ve dijital alanla ilgili girdikleri alanlar büyük bir tehlike oluşturuyor. Hükümetimiz en kısa vadede önlemlerini almak için yoğun bir çaba gösterirken, biz valileri de gerekli konularda Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı. Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarmak durumundayız. İşte kitap fuarları da tam bunun için." diye konuştu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili yaptığı çalışmaları değerlendiren Çiçek, " Kayseri'de şu ana kadar 35 hesap üzerinden çocuklarımızı ve aileleri panikletecek seviyede doğru olmayan bilgilerin paylaşıldığı ifade ediliyor. Bu konuda savcımızın alanına girmek istemem ancak süreci ne kadar titizlikle takip ettiklerini biliyorum." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise 3 milyona yakın kitabın ve 500 yayınevinin fuarda yer aldığını söyledi.

Yazarların da fuara katılarak imza günlerinde ve söyleşilerde kitapseverlerle buluşacağını ifade eden Büyükkılıç, "1 milyonluk rekor duruyor. Onun üzerine mutlaka çıkılması lazım. Bunun için ne gerekiyorsa her türlü desteği vermemiz lazım ve inşallah Kayseri'nin bir kez daha okuyan ve okutan şehir olduğunu herkese ifade etmemiz lazım." dedi.