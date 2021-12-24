FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; çeşitli terör örgütlerine üye olmak suçundan dolayı çok sayıda ismin mal varlıkları donduruldu.

İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır. Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4 öncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir." ifadelerine yer verildi.

TANINAN İSİMLER VAR

Mal varlığına el konulanlar arasında Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi PKK'lı Nurettin Demirtaş, firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor.



İşte mal varlıklarına el konulan teröristlerin isimleri;

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