FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu. Mal varlığına el konulanlar arasında Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi PKK'lı Nurettin Demirtaş, firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; çeşitli terör örgütlerine üye olmak suçundan dolayı çok sayıda ismin mal varlıkları donduruldu.

İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır. Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4 öncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir." ifadelerine yer verildi.

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu birçok teröristin malvarlığı donduruldu

TANINAN İSİMLER VAR

Mal varlığına el konulanlar arasında Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi PKK'lı Nurettin Demirtaş, firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor.

İşte mal varlıklarına el konulan teröristlerin isimleri;

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin malvarlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin malvarlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin malvarlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin malvarlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin malvarlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin mal varlığı donduruldu

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Pınarı bölgesinde 10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title