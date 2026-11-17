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Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, düzenlenen imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu. Ancak etkinliğe katılmak için gelen bazı taraftarlar, kapıların 30 dakika erken kapatılması nedeniyle içeri alınmadı. Yaşanan durum, imza almak için bekleyen taraftarların tepkisine neden oldu.

TARAFTARLARDAN "YÖNETİM İSTİFA" SLOGANLARI

Kapıların erken kapatılmasına tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, etkinlik alanında "Yönetim istifa" şeklinde sloganlar attı. İmza gününe katılamayan taraftarların tepkisiyle etkinlikte gergin anlar yaşandı.

ETKİNLİK 13.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA PLANLANMIŞTI

Fenerbahçe'nin duyurusuna göre Archie Brown'un Fenerium Maraton Mağazası'ndaki imza günü, 17 Kasım Salı günü saat 13.00 ile 14.30 arasında gerçekleştirilecekti. Kulüp, etkinliğin sınırlı süreyle düzenleneceğini ve saat 14.30'dan sonra imza taleplerinin karşılanamayacağını önceden bildirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi