Yaklaşık 200 bin euroya mal olduğu belirtilen zemin yenileme çalışmalarının masraflarının NFL tarafından karşılanacağı aktarıldı. Bayern Münih'in sipariş ettiği rulo çimler pazartesi sabahı İtalya'da hasat edilerek kamyonlarla Münih'e taşındı. Yeni çimlerin çarşamba akşamına kadar döşenmesi, ardından zeminin silindirle işlenmesi ve saha çizgilerinin çizilmesi planlandı. Alman ekibinin çalışmalarını 5 günlük süre içinde tamamlaması dikkat çekti.

GALATASARAY 15 GÜNLÜK ARADA ZEMİNİ HAZIRLAYAMADI

Bayern Münih'in kısa sürede gerçekleştirdiği zemin yenileme çalışması, Galatasaray'ın RAMS Park'taki sorunlarını yeniden tartışmaya açtı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaklaşık 15 günlük milli araya rağmen zemin çalışmalarını tamamlayamayınca 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağı Süper Lig karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'na aldı. Galatasaray yönetimi, stat değişikliğinin bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanımak amacıyla yapıldığını açıkladı.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ

Galatasaray'ın zemin sorununu uzun süredir çözememesi, Bayern Münih'in çalışmalarıyla yapılan karşılaştırmanın ardından sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümü, 15 günlük milli araya rağmen RAMS Park'ın hazır hale getirilememesine tepki gösterdi. Galatasaray'ın 24 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı ağırlayacağı karşılaşmaya kadar zemindeki çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Tartışmalar sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in daha önce kullandığı "Galatasaray Türkiye'nin Bayern Münih'i oldu" sözleri de yeniden gündeme geldi. Bayern Münih'in 5 günlük zemin yenileme çalışmasıyla Galatasaray'ın RAMS Park'ta yaşadığı sorunları karşılaştıran bazı taraftarlar, sarı-kırmızılı yönetimi eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi