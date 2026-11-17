İskoçya'nın kuzeyinde bulunan Orkney Takımadaları'ndaki Westray ve Papa Westray adaları arasında gerçekleştirilen uçuş, dünyanın en kısa tarifeli uçuşu olarak anılıyor. Loganair tarafından işletilen hatta iki ada arasındaki 2,7 kilometrelik mesafe ortalama 53 saniyede aşılıyor. Uçak, havalandıktan kısa süre sonra iniş için alçalmaya başlıyor.

1967 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR

Loganair'in 1967 yılından bu yana düzenlediği seferlerde Britten-Norman Islander tipi uçak kullanılıyor. Sekiz yolcuya kadar taşıyabilen uçak, tek pilotla uçabiliyor ve kısa pistlere iniş kalkış yapabiliyor. Yolculuk süresinin bir dakikadan kısa olması, hattı dünyanın en dikkat çekici hava yolu seferlerinden biri haline getiriyor.

TURİSTLER İÇİN DENEYİM, ADALILAR İÇİN GÜNLÜK ULAŞIM

Turistler için ilginç bir deneyim sunan uçuş, ada sakinleri açısından önemli bir ulaşım ihtiyacını karşılıyor. Deniz koşullarının her zaman elverişli olmaması ve feribot seferlerinin tüm ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle bölge halkı bu kısa uçuşu günlük yaşamında kullanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi