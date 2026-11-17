Dünyanın en kısa uçuşu! Tam 53 saniye sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney Takımadaları'nda gerçekleştirilen uçuş, dünyanın en kısa tarifeli uçuşu olarak biliniyor. İki ada arasındaki yalnızca 2,7 kilometrelik mesafe ortalama 53 saniyede kat edilirken uçak havalandıktan kısa süre sonra inişe geçiyor. 1967 yılından bu yana düzenlenen seferler, turistler için sıra dışı bir deneyim, ada sakinleri içinse günlük ulaşımın önemli bir parçası.
- İskoçya'nın Orkney Takımadaları'ndaki Westray ve Papa Westray adaları arasındaki 2,7 kilometrelik hat, dünyanın en kısa tarifeli uçuşu olarak anılıyor.
- Loganair tarafından işletilen hatta uçuş ortalama 53 saniyede tamamlanıyor ve seferler 1967 yılından bu yana sürüyor.
- Hatta sekiz yolcuya kadar taşıyabilen ve tek pilotla uçabilen Britten-Norman Islander tipi uçak kullanılıyor.
İskoçya'nın kuzeyinde bulunan Orkney Takımadaları'ndaki Westray ve Papa Westray adaları arasında gerçekleştirilen uçuş, dünyanın en kısa tarifeli uçuşu olarak anılıyor. Loganair tarafından işletilen hatta iki ada arasındaki 2,7 kilometrelik mesafe ortalama 53 saniyede aşılıyor. Uçak, havalandıktan kısa süre sonra iniş için alçalmaya başlıyor.
1967 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR
Loganair'in 1967 yılından bu yana düzenlediği seferlerde Britten-Norman Islander tipi uçak kullanılıyor. Sekiz yolcuya kadar taşıyabilen uçak, tek pilotla uçabiliyor ve kısa pistlere iniş kalkış yapabiliyor. Yolculuk süresinin bir dakikadan kısa olması, hattı dünyanın en dikkat çekici hava yolu seferlerinden biri haline getiriyor.
TURİSTLER İÇİN DENEYİM, ADALILAR İÇİN GÜNLÜK ULAŞIM
Turistler için ilginç bir deneyim sunan uçuş, ada sakinleri açısından önemli bir ulaşım ihtiyacını karşılıyor. Deniz koşullarının her zaman elverişli olmaması ve feribot seferlerinin tüm ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle bölge halkı bu kısa uçuşu günlük yaşamında kullanıyor.