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1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde Ahmet Kaya'ya yönelik gerçekleştirilen protesto, yıllar geçmesine rağmen tartışılmaya devam ediyor. O gece 10. Yıl Marşı'na eşlik ettiği için eleştirilen şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, yaptığı son açıklamayla yeniden gündeme geldi.

"AYAĞA KALKMASAYDIM..."

Kırmızıgül, o gece ayağa kalkmasının Ahmet Kaya'ya tepki göstermek amacı taşımadığını belirterek yaşananları farklı bir açıdan değerlendirdi. Salonda ayağa kalkmaması halinde kendisinin de ağır tepkilerle karşılaşabileceğini söyleyen Kırmızıgül, "O salonda ayağa kalkmasaydım başıma neler geleceğini, nasıl bir linçle karşı karşıya kalacağımı bugün bile düşünemiyorum" dedi.

O DİYALOG YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bu açıklamaların yankıları sürerken Mahsun Kırmızıgül'ün yıllar önce Ahmet Kaya ile karşı karşıya geldiği programdaki diyaloglar da yeniden gündem oldu.

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