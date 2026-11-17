Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamir için geldiği banyonun tavanına delik açıp o bölgeye de kayıt açık şekilde cep telefonu yerleştirmek suçundan tutuklanan şahsın, apartman inşaatından itibaren tesisatını yapan usta olduğu ve binanın her noktasını bildiği ortaya çıktı.

Manavgat ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, apartmanda oturan aile, önceki gün dairenin banyosunun asma tavanından su geldiğini gördü. Durumun bildirildiği evin sahipleri tamirat için daireye ailenin tanımadığı bir tesisat ustası yönlendirdi. Tesisatçı öğlen saatlerinde daireye gelerek onarım işlemini yaptıktan sonra ayrıldı. Tesisat ustasının ayrılmasının ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti. Tavanın içini kontrol eden aile, asma tavan içerisine görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş bir cep telefonu buldu.

Önce "Hatırlamıyorum" dedi, sonra suçunu kabul etti

Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olurken, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dairede onarım işlemini yapan tesisatçı A.K. ile görüştü. Emniyetteki ifadesinde ilk önce telefonu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını, cep telefonunu da kamerası banyo içerisini gösterecek ve görüntü kaydı yapacak şekilde yerleştirdiğini belirtti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

Apartmanın inşaatından itibaren tesisatı o yapmış

Öte yandan A.K.'nin apartmanın inşaatında itibaren tesisatını yapan usta olduğu, bundan dolayı binanın her noktasını bildiği bildirildi.

Her arızada A.K.'yi çağırdığını belirten apartman sahibi, bugüne kadar hiç şikayet almadığını, böyle bir şey yapmasına anlam veremediğini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı