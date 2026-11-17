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Senegal A Milli Futbol Takımı'nda göreve getirilen yeni teknik direktör Patrick Vieira'nın oyuncularla gerçekleştirdiği ilk tanışma anları futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ASIK SURATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kamp tesislerinde tek tek oyuncularla el sıkışarak tanışan Patrick Vieira'nın aksine, futbolcuların büyük bölümünün son derece mesafeli ve durgun olduğu gözlendi. Görüntülerde neredeyse tüm oyuncuların yüz ifadelerinin asık olması ve heyecan belirtisi göstermemesi dikkatlerden kaçmadı.

''VIEIRA'YI İSTEMİYORLAR'' YORUMLARI YAPILDI

Kısa sürede viral olan tanışma videosunun ardından futbolseverler bu soğuk atmosferi masaya yatırdı. Oyuncuların beden dili ve tepkisizliği, takım içinde Patrick Vieira tercihinin benimsenmediği ve futbolcuların yeni teknik direktörü istemediği yönünde yorumlara neden oldu.