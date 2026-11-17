Ukrayna'dan Kırım Köprüsü'ne saldırıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'ne 7 aşamalı hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Operasyonu "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Zelenski, hava savunma sistemleri ve radarların hedef alındığı saldırıda farklı tipte İHA ve füzelerin kullanıldığını belirtti. Zelenski, saldırıya ait görüntüleri de paylaştı.
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Genelkurmay Başkanlığının Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini bildirdi.
- Saldırı 7 aşamada gerçekleşti; hava savunma sistemleri, radarlar ve elektronik savaş teçhizatları imha edildi, farklı tipte İHA'lar ile Neptun ve FP-5 (Flamingo) füzeleri kullanıldı.
- Saldırı nedeniyle köprüde araç geçişleri sınırlandırıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kırım Köprüsü'ne hava saldırısı düzenlediklerini bildirdi. Zelenski ayrıca köprüye yapılan saldırılara ait olduğunu belirttiği görüntüyü de paylaştı.
"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OPERASYON" DİYEREK DUYURDU
Zelenski, Rusya'nın ülkesinden yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının, Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediklerini belirten Zelenskiy, köprüye yönelik "eşi benzeri görülmemiş bir operasyon" gerçekleştirildiğini kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna'daki altyapılara karşı sürdürdüğü saldırılara yanıt verdiklerini ifade eden Zelenski, "Bugün herkes, Rusya topraklarından Ukrayna'nın Kırım'ına uzanan ana askeri geçiş noktasındaki sonuçları görebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
7 AŞAMALI SALDIRI
Saldırının toplam 7 aşamadan oluştuğu bilgisini veren Zelenski, "Askerlerimiz, nihai hedefe giden yolda hava savunma sistemlerini, radarları, elektronik savaş teçhizatlarını ve belirlenmiş farklı hedefleri kademeli olarak imha etti." ifadesini kullandı.
Zelenski, saldırılarda farklı tipte insansız hava araçlarıyla (İHA) "Neptun" ve "FP-5" (Flamingo) tipi füzelerin kullanıldığını belirtti.
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijya, Dnipropetrovsk, Kiev ve Odessa bölgelerindeki köprüler de dahil farklı altyapılara her gün saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Zelenski, şöyle devam etti: "Altyapımızı onarıyoruz ama Rusya'ya savaşın her zaman başladığı yere döneceğini de hatırlatıyoruz. Ukrayna'nın savunma potansiyeli yüksektir ve yüksek olmaya devam edecektir. Şehirlerimize ve halkımıza yönelik terörü asla cevapsız bırakmayacağız."
GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞTI
Zelenski ayrıca köprüye yapılan saldırılara ait olduğunu belirttiği görüntüyü de paylaştı. Saldırı nedeniyle köprüdeki araç geçişlerinin sınırlandırıldığını bildirirken, köprüde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.
KÖPRÜYE DÜZENLENEN SALDIRILAR
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırı düzenlediğini kaydetmişti.
Aksyonov mesajında, "Köprüdeki trafik durduruldu." ifadesini kullanmıştı.
Ukrayna'nın, Kırım Köprüsü'ne yönelik dün de saldırı düzenlediği ve köprünün hasar aldığı belirtilmişti.