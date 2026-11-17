ABD'de bir kriz daha! Ajanların haberleşmek için kullandığı ağ çöktüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de havayolları ve bankacılık sektörlerinin ardından yeni bir kriz patlak verdi. Ülkenin en önemli güvenlik kurumları arasında yer alan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi gizli haberleşmede kullandığı "çok gizli" NSA Net isimli iletişim ağının çöktüğü iddia edildi. CNN'e konuşan bir kaynak iddiayı doğrularken, sistemdeki arızanın nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, kesintinin arkasında şu aşamada herhangi bir siber saldırı olduğuna dair kanıt bulunmadığını belirtti.
- ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi gizli haberleşmede kullandığı "NSA Net" adlı iletişim ağının çöktüğü iddia edildi.
- Kesintinin nedeni henüz belirlenemedi ve olayın siber saldırıdan kaynaklandığına dair kanıt bulunmuyor.
- Geçtiğimiz cuma günü FAA sistemlerindeki bir yönlendirici arızası nedeniyle ülke genelinde uçuşlar saatlerce durdu ve binlerce sefer iptal edildi.
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi gizli haberleşmede kullandığı "NSA Net" adlı iletişim ağının çöktüğü iddia edildi.
ARIZANIN NEDENİ BELLİ DEĞİL
CNN'e konuşan kaynaklar kesintiyi doğrularken, sistemdeki arızanın nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, şu aşamada olayın bir siber saldırıdan kaynaklandığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi.
HAVACILIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞTÜ
NSA'daki bu kesinti, ülkede son bir haftadır peş peşe yaşanan altyapı sorunlarının son halkası oldu. Geçtiğimiz cuma günü Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) sistemlerindeki tek bir yönlendiricide çıkan arıza nedeniyle ülke genelinde uçuşlar saatlerce durmuş, binlerce sefer iptal edilmişti.
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DE BENZER SORUN
Havacılık krizinin hemen ardından yaşanan teknik aksaklık nedeniyle binlerce JPMorgan Chase müşterisi çevrimiçi bankacılık hesaplarına erişememiş, küresel Microsoft kesintisi ise e-posta ve toplantı sistemlerini kilitlemişti. Diğer dev bankalarda da benzer sorunlar yaşanmıştı. Yetkililer, üst üste gelen bu teknik arızaların birbiriyle bağlantılı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını vurguluyor.