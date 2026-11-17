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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmaların yeni deliller doğrultusunda derinleştirildiğini belirten Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda ilgili kurumların koordinasyon içinde görev yaptığını ifade etti.

Gürlek, soruşturmanın kapsamına ilişkin, “Fon soruşturmaları, elde edilen yeni deliller doğrultusunda derinleştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

“KAMU GÖREVLİLERİ DAHİL TÜM HUSUSLAR DEĞERLENDİRİLİYOR”

Para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesapların ayrıntılı şekilde incelendiğini belirten Gürlek, soruşturmalarda makam ve unvan ayrımı yapılmadığını vurguladı.

Gürlek, “Bizim için belirleyici olan kişilerin makamı, unvanı veya bağlantıları değil, somut deliller ve hukuki sorumluluktur” dedi.

Fon yöneticileri ve piyasa aktörlerinin yanı sıra denetim süreçlerine ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında olduğunu kaydeden Gürlek, kamu görevlilerine ilişkin değerlendirmelerin de sürdüğünü belirterek şöyle konuştu: “Kamu görevlileri dâhil, hukuki sorumluluk doğurabilecek tüm hususlar yetkili adli makamlarca değerlendirilmektedir.”

Bakan Gürlek, soruşturmaların hukuki çerçevesine ilişkin ise “Hiçbir iddia peşinen doğru kabul edilmeyecek, hiçbir somut delil göz ardı edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

498 ŞÜPHELİDEN 129'U TUTUKLU

Soruşturmalardaki son duruma ilişkin rakamları da paylaşan Gürlek, “Bugün itibarıyla soruşturmalar kapsamında 498 şüpheli bulunmaktadır” dedi.

Gürlek'in açıkladığı verilere göre 129 şüpheli tutuklu, 289 şüpheli ise adli kontrol altında bulunuyor. Hakkında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 22 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.

417 GERÇEK, 149 TÜZEL KİŞİNİN MALVARLIĞINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemeye yönelik tedbirlere de değinen Gürlek, “417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin malvarlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulanmıştır” açıklamasında bulundu.

40,4 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ

Gönüllü iade ve geri kazanım çalışmaları kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edildiğini bildiren Gürlek, bu sürecin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığına dikkat çekti.

Bakan Gürlek, “Gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz” ifadelerini kullandı.

Soruşturmalardaki önceliklerinin yatırımcıların haklarının korunması olduğunu belirten Gürlek, “Önceliğimiz, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarına yönelik hukuki süreçlerin etkin biçimde yürütülmesini sağlamaktır” dedi.