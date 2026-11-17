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TİCARET Bakanlığı, yapılan denetimlerde boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlenen Türkiye'de üretilmiş 2 farklı çocuk mayosunun piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin sürdüğünü belirtti. Kaplan, "Yapılan incelemelerde, Türkiye'de üretilen iki farklı çocuk mayosunun, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerine ilişkin (TS EN 14682 - Çocuk giysilerinde güvenlik - Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri) gereklilikleri sağlayamaması nedeniyle yaralanma ve boğulma tehlikesi taşıdığı tespit edildi" dedi.

Boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlenen ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındığını bildiren Kaplan, "Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini önceleyen denetimlerimiz, güvensiz ürünlere karşı kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı