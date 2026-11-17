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an Gevaş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

VAN 4.3 İLE SALLANDI

Van'da deprem paniği yaşandı. AFAD'ın verilerine göre, Gevaş ilçesinde, Van Gölü üzerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.57'deki deprem yerin 13.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Van'ın yanı sıra Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari gibi çevre illerde de hissedildi.