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Basında çıkan "Manchester City, Erling Haaland'ın yerine Victor Osimhen'i transfer edecek" iddialarına Nijeryalı yıldızın cephesinden resmi bir yalanlama geldi. Galatasaray formasıyla sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarında olan Osimhen'in menajeri, söz konusu transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İDDİALAR NEYDİ?

Çıkan haberlerde, finansal usulsüzlük davaları ve ekonomik yaptırım riskleriyle karşı karşıya olan Manchester City'nin olası ağır cezalar nedeniyle kadrosundaki yıldızları kaybedebileceği öne sürülmüştü. Bu senaryoda Norveçli golcü Erling Haaland'ın takımdan ayrılması halinde, İngiliz devinin forvet hattını Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile doldurmayı planladığı ve Nijeryalı oyuncu için 75 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bütçesi ayırdığı iddia edilmişti.

TRANSFER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Kısa sürede futbol kamuoyunda büyük ses getiren bu senaryolara ilişkin konuşan Victor Osimhen'in menajeri, Fransız basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun transfer durumu olmadığını belirterek "Basında yer alan transfer iddiaları doğru değil'' dedi.