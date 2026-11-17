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Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcilerinden İskeçe Türk Birliği’nin yöneticileri, TBMM’de Fuat Oktay ile bir araya geldi. Görüşmede Yunanistan’daki Türk azınlığın sorunları ele alındı.

İTB HEYETİ MECLİS’TE

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İskeçe Türk Birliği heyetini TBMM’de kabul etti. Heyette İTB Başkanı Kerem Abdurahimoğlu’nun yanı sıra İTB Asbaşkanı Zeynur Bargan, Kadınlar Kolu Başkanı Sevgi Sezai ve Gençlik Kolu Başkanı Aksu Veli yer aldı.

“İHLALLERİN FARKINDAYIZ”

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oktay, şu ifadeleri kullandı:

“Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın en köklü temsilcilerinden olan İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Kerem Abdurahimoğlu ve beraberindeki heyeti Gazi Meclisimizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Batı Trakya Türk Azınlığının temel hak ve özgürlüklerini hedef alan ihlallerin farkındayız. Batı Trakya’nın yanı sıra On İki Ada’da, Atina ve Selanik’te yaşayan soydaşlarımızın sorunlarını da yakından takip ediyoruz.”

YUNANİSTAN’A ÇAĞRI

Yunanistan’a çağrıda bulunan Oktay, “ Yunanistan, uluslararası hukuktan ve taraf olduğu anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli; soydaşlarımızın kimliklerini, dillerini, kültürlerini ve inançlarını özgürce yaşama haklarına saygı göstermelidir” dedi.

“DIŞ POLİTİKA ÖNCELİKLERİMİZDENDİR”

Batı Trakya Türklerinin durumunun Türkiye için önemine dikkat çeken Oktay, şöyle konuştu:

“Batı Trakya Türklerinin huzur ve refah içerisinde varlıklarını korumaları dış politika önceliklerimizdendir. Türkiye olarak, nerede yaşarsa yaşasın soydaşlarımızın haklarını ve hukukunu her platformda savunmaya, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Görüşmeye ilişkin konuşma notlarına göre Oktay, Yunanistan’daki Türk azınlığın eğitim, din ve örgütlenme alanlarında yaşadığı sorunlara değindi. Oktay, Lozan Barış Antlaşması’na aykırı olarak “Türk” sıfatını kullanan derneklerin yasa dışı ilan edildiğini, seçilmiş müftülerin tanınmadığını ve azınlık okullarının kapatıldığını öne sürdü. Oktay ayrıca 1920'li yıllarda Batı Trakya nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan Türk azınlığın nüfus oranının yüzde 30'lara gerilediğini ifade etti.

Oktay, On İki Ada’daki soydaşların Türk kimliklerini serbestçe ifade edemediğini, Atina ve Selanik’te ise cami ve mezarlık ihtiyacının sürdüğünü belirtti. Batı Trakya Türk Azınlığının sorunlarının BM ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütlerin gündeminde olması gerektiğini vurgulayan Oktay, “Türkiye’nin devletiyle ve milletiyle sizlerin yanında olduğundan ve olmaya devam edeceğinden emin olunuz” dedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi