İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

1,5 SAAT İFADE VERDİ

Bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Tayyar, soruşturmayı yürüten başsavcıvekiline yaklaşık 1,5 saat ifade verdi.

İfadesinin ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Tayyar, fon soruşturması kapsamında ifade vermeye geldiğini belirterek, "TERA suç örgütünün bir kumpasıyla karşı karşıya kaldığımı öğrendim. Onların akıl almaz bazı iddiaları vardı. Savcı Bey de o soruları yöneltti, cevabımızı verdik." dedi.

"AĞIR BİR İFTİRA İLE KARŞI KARŞIYAYIM"

Tayyar, "Hayatımda görmediğim, tanımadığım, bilmediğim, canlı olarak bile görmediğim, telefonla dahi konuşmadığım insanların benimle ilgili akla hayale gelmeyen çirkin iddiaları. Anlaşılan o ki benim bu fon vurguncularıyla mücadele azmimi kırmak, sesimi kısmak ve bu mücadele sürecini akamete uğratmak için bir kumpas hazırladıklarını görüyorum. Ağır bir iftira ile karşı karşıyayım." ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar, "Şüpheli sıfatıyla geldim, ifademizi verdik." dedi.

Tayyar, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Kaynak: AA