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Brezilya ekibi Vasco da Gama, Galatasaray'dan kiraladığı Carlos Cuesta'nın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Kulübün bu kararını hem sarı-kırmızılı yönetime hem de oyuncunun temsilcilerine bildirdiği belirtildi. Sakatlığı nedeniyle Brezilya temsilcisinden ayrılmasına izin verilen Kolombiyalı savunmacı, pazartesi günü İstanbul'a döndü.

GALATASARAY'IN ÖNERDİĞİ DOKTORA GİDECEK

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre kalçasından sakatlık yaşayan Carlos Cuesta, tedavi süreci için Almanya'ya gidecek. Galatasaray'ın önerdiği bir doktor tarafından muayene edilecek olan 27 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna göre tedavi planı belirlenecek. Kolombiyalı stoperin sakatlığı nedeniyle ameliyat olmasının beklendiği ifade edildi.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sakatlığı nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak Carlos Cuesta'nın, ameliyat olması halinde Nisan-Mayıs 2027 döneminde yeniden forma giyebileceği belirtildi. Galatasaray'ın, Kolombiyalı futbolcunun tedavi ve iyileşme sürecini yakından takip edeceği aktarıldı.

31 MAÇTA 5 GOLE KATKI SAĞLADI

Vasco da Gama formasıyla bu sezon 31 karşılaşmaya çıkan Carlos Cuesta, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Brezilya ekibinde gösterdiği performansla beğeni kazanan Kolombiyalı savunmacının yaşadığı sakatlığın, kulübün transfer planlarını değiştirdiği belirtildi. Vasco da Gama'nın satın alma opsiyonundan vazgeçmesiyle Cuesta'nın Galatasaray'a dönüşü kesinleşti.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Carlos Cuesta'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Almanya'da gerçekleştirilecek kontrollerin ardından Kolombiyalı futbolcunun tedavi sürecine odaklanacağı belirtildi.