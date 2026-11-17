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UEFA Uluslar Ligi'nde Romanya'nın sahasında Polonya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada, sahadaki mücadelenin önüne geçen ilginç ve tehlikeli bir olay yaşandı.

DENGESİNİ KAYBEDİP AŞAĞI DÜŞTÜ

Karşılaşmayı tribünden takip eden ve alkolü fazla kaçırdığı belirtilen bir Rumen taraftar, maç esnasında çevresindekilerin dikkatini çeken garip ve kontrolsüz hareketler sergilemeye başladı. Bir süre tribün korkulukları yakınında dengesiz tavırlarla hareket eden taraftar, kontrolünü tamamen kaybederek bulunduğu yerden alt bölüme doğru düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tribünden aşağıya uçtuğu anlar diğer seyircilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan taraftarın yardımına hemen çevredeki izleyiciler ve stadyum güvenlik görevlileri koştu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından korkulanın olmadığı anlaşılırken, yere düşen Rumen taraftarın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.