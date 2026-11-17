Alkolü fazla kaçıran taraftarın sonu böyle olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nde Romanya’nın Polonya’yı 2-1 yendiği karşılaşmada maçın önüne geçen görüntüler yaşandı. Alkolü fazla kaçıran Rumen bir taraftarın garip garip hareketler sergilemesinin ardından tribünden aşağıya uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Yere düşen Rumen taraftarın durumunun iyi olduğu belirtildi.
UEFA Uluslar Ligi'nde Romanya'nın sahasında Polonya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada, sahadaki mücadelenin önüne geçen ilginç ve tehlikeli bir olay yaşandı.
DENGESİNİ KAYBEDİP AŞAĞI DÜŞTÜ
Karşılaşmayı tribünden takip eden ve alkolü fazla kaçırdığı belirtilen bir Rumen taraftar, maç esnasında çevresindekilerin dikkatini çeken garip ve kontrolsüz hareketler sergilemeye başladı. Bir süre tribün korkulukları yakınında dengesiz tavırlarla hareket eden taraftar, kontrolünü tamamen kaybederek bulunduğu yerden alt bölüme doğru düştü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Tribünden aşağıya uçtuğu anlar diğer seyircilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan taraftarın yardımına hemen çevredeki izleyiciler ve stadyum güvenlik görevlileri koştu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından korkulanın olmadığı anlaşılırken, yere düşen Rumen taraftarın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.