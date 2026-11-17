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Ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Real Sociedad forması giyen Takefusa Kubo oldu. Siyah-beyazlıların transfer listesine dahil ettiği öne sürülen Japon yıldız için İspanyol kulübünün belirlediği bonservis bedeli netlik kazandı.

REAL SOCIEDAD'IN TALEBİ 20 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusuna olan ilgisinden haberdar olan Real Sociedad yönetimi, yıldız futbolcunun piyasa değerini 20 milyon Euro olarak belirledi. İspanyol temsilcisinin, bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmayacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Takefusa Kubo, bu sezon Real Sociedad formasıyla tüm kulvarlarda 11 resmi karşılaşmada görev aldı. Japon futbolcu söz konusu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.