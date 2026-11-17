ABD ile savaştan önce ekonomik sorunlar nedeniyle haftalarca protestoların yaşandığı İran'da yine benzer görüntüler kaydedilmeye başladı. Petrol işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler, rejim karşıtı protestolara döndü. Abdanan ve İlam şehirleri başta olmak üzere pek çok yerde binlerce kişi sokaklara döktü. Rejimin devrilmesini isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında sert çatışmalar yaşanıyor.