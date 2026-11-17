100 kilo verdi, ameliyat sonrası kabusu yaşıyor: Günde 24 saat ağrı çekiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İki yılda yaklaşık 113 kilo veren YouTuber Nikocado Avocado, fazla derilerinin alınması için geçirdiği ikinci ameliyatın ardından ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Koltuk altındaki komplikasyonun sinir sıkışmasına yol açtığını belirten fenomen, sol elindeki şiddetli ağrı nedeniyle uyuyamadığını ve günlük işlerini yapmakta zorlandığını açıkladı.
- Nikocado Avocado adıyla tanınan YouTuber Nicholas Perry, Eylül 2026'da geçirdiği ikinci dikey torsoplasti ameliyatında koltuk altı bölgesinde komplikasyon oluştuğunu ve bunun elindeki sinirleri etkilediğini öne sürdü.
- Perry, sol elinde başparmak ve işaret parmağında uyuşma ve şiddetli ağrı başladığını, sinir üzerindeki baskıyı azaltmak için geçirdiği acil düzeltme ameliyatının ağrılarını dindirmediğini belirtti.
- Günde 24 saat ağrı çeken ve geceleri yalnızca 1-2 saat uyuyabilen Perry, ilaçların ağrılarını yeterince hafifletmediğini ve nöroloji uzmanından randevu almakta güçlük çektiğini aktardı.
Nikocado Avocado adıyla tanınan YouTuber Nicholas Perry, hızlı kilo kaybının ardından vücudunda kalan fazla derilerin alınması için geçirdiği operasyonların sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı.
Eylül 2026'da ikinci kez dikey torsoplasti ameliyatı geçiren Perry, operasyon sırasında koltuk altı bölgesinde komplikasyon meydana geldiğini ve bunun elindeki sinirleri etkilediğini öne sürdü. Yaklaşık 900 gram fazla derinin alındığı operasyonun ardından sol elinde, özellikle başparmak ve işaret parmağında uyuşma ve şiddetli ağrı başladığını belirtti.
ACİL AMELİYAT DA AĞRILARINI DİNDİRMEDİ
Haftalar boyunca şiddetli ağrıyla mücadele ettiğini anlatan Perry, sinir üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla acil bir düzeltme ameliyatı geçirdi.
Operasyonda sinire baskı yapabileceği değerlendirilen dikişler, yara dokusu, biriken sıvı ve küçük bir toplardamarın alındığını aktaran YouTuber, müdahaleden beklediği sonucu alamadığını söyledi.
Perry, düzeltme ameliyatından iki hafta sonra da ağrılarının ilk operasyondan sonraki ay boyunca yaşadığı seviyede devam ettiğini belirtti.
GECELERİ SADECE 1-2 SAAT UYUYABİLİYOR
Yaşadığı ağrının günün her saatinde devam ettiğini söyleyen fenomen, uyku düzeninin de ciddi şekilde bozulduğunu açıkladı. Geceleri yalnızca 1-2 saat uyuyabildiğini belirten Perry, ilaçların da ağrılarını yeterince hafifletmediğini ifade etti.
Bulaşık makinesini boşaltmak, kıyafetlerini katlamak ve telefonda yazı yazmak gibi sıradan işleri bile yapmakta zorlandığını anlatan YouTuber, parmaklarına en hafif temasın dahi şiddetli ağrıya neden olduğunu söyledi.
NÖROLOJİ UZMANINDAN RANDEVU ALMAKTA ZORLANIYOR
Sinir hasarının ne kadar sürede iyileşeceği konusunda belirsizlik yaşadığını belirten Perry, nöroloji uzmanından randevu almakta da güçlük çektiğini aktardı. İyileşmenin aylar sürebileceğinden endişe ettiğini söyleyen fenomen, yaşadığı süreç nedeniyle psikolojik olarak da zorlandığını dile getirdi.
13 Kasım'da sosyal medya hesabından tekerlekli sandalyede olduğu ve tıbbi bakım aldığı fotoğrafları paylaşan Perry, yaşadığı ağrılara ilişkin takipçilerinden destek istedi.
İKİ YILDA 113 KİLO VERMİŞTİ
Mukbang videolarıyla tanınan Nikocado Avocado, Eylül 2024'te yaklaşık iki yıl boyunca gizlice 113 kilo verdiğini açıklayarak büyük bir değişim yaşamıştı. Kilo kaybının ardından vücudunda kalan fazla derilerin alınması için birden fazla estetik operasyon geçiren fenomen, son ameliyatıyla birlikte bu kez ciddi komplikasyonlarla mücadele etmeye başladı.