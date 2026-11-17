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Nikocado Avocado adıyla tanınan YouTuber Nicholas Perry, hızlı kilo kaybının ardından vücudunda kalan fazla derilerin alınması için geçirdiği operasyonların sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı.

Eylül 2026'da ikinci kez dikey torsoplasti ameliyatı geçiren Perry, operasyon sırasında koltuk altı bölgesinde komplikasyon meydana geldiğini ve bunun elindeki sinirleri etkilediğini öne sürdü. Yaklaşık 900 gram fazla derinin alındığı operasyonun ardından sol elinde, özellikle başparmak ve işaret parmağında uyuşma ve şiddetli ağrı başladığını belirtti.

ACİL AMELİYAT DA AĞRILARINI DİNDİRMEDİ

Haftalar boyunca şiddetli ağrıyla mücadele ettiğini anlatan Perry, sinir üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla acil bir düzeltme ameliyatı geçirdi.

Operasyonda sinire baskı yapabileceği değerlendirilen dikişler, yara dokusu, biriken sıvı ve küçük bir toplardamarın alındığını aktaran YouTuber, müdahaleden beklediği sonucu alamadığını söyledi.

Perry, düzeltme ameliyatından iki hafta sonra da ağrılarının ilk operasyondan sonraki ay boyunca yaşadığı seviyede devam ettiğini belirtti.

GECELERİ SADECE 1-2 SAAT UYUYABİLİYOR

Yaşadığı ağrının günün her saatinde devam ettiğini söyleyen fenomen, uyku düzeninin de ciddi şekilde bozulduğunu açıkladı. Geceleri yalnızca 1-2 saat uyuyabildiğini belirten Perry, ilaçların da ağrılarını yeterince hafifletmediğini ifade etti.

Bulaşık makinesini boşaltmak, kıyafetlerini katlamak ve telefonda yazı yazmak gibi sıradan işleri bile yapmakta zorlandığını anlatan YouTuber, parmaklarına en hafif temasın dahi şiddetli ağrıya neden olduğunu söyledi.

NÖROLOJİ UZMANINDAN RANDEVU ALMAKTA ZORLANIYOR

Sinir hasarının ne kadar sürede iyileşeceği konusunda belirsizlik yaşadığını belirten Perry, nöroloji uzmanından randevu almakta da güçlük çektiğini aktardı. İyileşmenin aylar sürebileceğinden endişe ettiğini söyleyen fenomen, yaşadığı süreç nedeniyle psikolojik olarak da zorlandığını dile getirdi.

13 Kasım'da sosyal medya hesabından tekerlekli sandalyede olduğu ve tıbbi bakım aldığı fotoğrafları paylaşan Perry, yaşadığı ağrılara ilişkin takipçilerinden destek istedi.

İKİ YILDA 113 KİLO VERMİŞTİ

Mukbang videolarıyla tanınan Nikocado Avocado, Eylül 2024'te yaklaşık iki yıl boyunca gizlice 113 kilo verdiğini açıklayarak büyük bir değişim yaşamıştı. Kilo kaybının ardından vücudunda kalan fazla derilerin alınması için birden fazla estetik operasyon geçiren fenomen, son ameliyatıyla birlikte bu kez ciddi komplikasyonlarla mücadele etmeye başladı.