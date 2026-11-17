ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington D.C.'de bombalı saldırı planladığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. İddiaları son derece ciddiye aldıklarını belirten Trump, böyle bir planın söz konusu olması halinde İran'ın şimdiye kadar hiçbir ülkenin ödemediği kadar ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e savaşı sona erdirmeleri için baskı yapacağını ifade etti.

İRAN'A AĞIR BEDEL TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin başkenti Washington D.C.'de bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı iddialarına ilişkin konuştu. Konuyu son derece ciddiye aldıklarını vurgulayan Trump, iddiaların doğru çıkması halinde İran'ın çok ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağını belirtti. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini de dile getiren Trump, "İran konusunu çok ciddiye alıyoruz, bu yüzden nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı.

"PUTİN VE Şİ'YE BASKI YAPACAĞIM"

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Trump, çatışmaların sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i işaret eden Trump, "Şi ve Putin'e Ukrayna savaşını bitirmeye yardım etmeleri için baskı yapacağım" dedi.

"SAVAŞI BİTİRMEYE ÇOK YAKINIZ"

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda iyimser mesajlar veren Trump, Putin ile doğrudan görüşme ihtimaline de değindi. "Mümkün olursa Putin ile ayrı bir ikili görüşme yaparım" diyen ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye çok yakın olduklarını savundu.