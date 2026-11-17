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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında MASAK Başkanlığından alınan raporlar, bankacılık ve sermaye piyasası kayıtları, yapılan analizler ve alınan beyanlar doğrultusunda, hayatını kaybeden şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerce kontrol edilen şirketler hakkında inceleme yapıldı.

BANKA KAYNAKLARI, GRUP ŞİRKETLERİNE KREDİ OLARAK KULLANDIRILDI

İncelemelerde gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi kullanımları ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları yoluyla elde edilen kaynakların Adil Katılım Bankası'nın kuruluş sermayesine aktarıldığı, sonrasında sermayenin Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kontrolündeki fonlara yatırılarak fon manipülasyonuna konu edildiği ve yüksek kar elde edildiği belirlendi. İncelemelerde banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırılarak tüketildiği ve suçtan elde edilen değerlerin şirketler arası transferler ile fon ve borçlanma aracı işlemlerine tabi tutularak aklandığı tespit edildi.

HAYATİ YAZICI'NIN OĞLUNUN ŞİRKETİNE KAYYUM

Soruşturma kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya ait Adil Varlık Yönetim şirketine kayyum atandı. Şirkette TMSF'den kayyum yönetimi yer alacak.

Gazeteci İsmail Saymaz da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya ait Adil Varlık Yönetim’e kayyum atandı.

İntihar eden Ali Emre Ballı’nın Adil Katılım Bankası, Adil Tasarruf Finansman ve Dünya Varlık Yönetim de TMSF’ye devredildi. Altınbaş Holding, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding ve Alnus Yatırım Menkul Değerler de kayyuma geçti."

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi