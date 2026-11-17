Süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, üçüncü kez evlenmeye hazırlanıyor. 78 yaşındaki Filistin asıllı Amerikalı emlak girişimcisi, 43 yaşındaki Keni Silva ile nişanlandığını cuma günü Dubai'de düzenlenen Vogue Arabia Balosu'nda duyurdu.

Televizyon programlarıyla tanınan Silva aynı zamanda yazar. Çiftin arasında 35 yaş fark bulunuyor.

KALBİNİ ANLAYINCA AŞIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Vogue Arabia dergisine konuşan Hadid, nişanlısını "Keni'de en çok sevdiğim şey sadeliği, hayata olan sevgisi ve çocuklarına olan sevgisi" sözleriyle anlattı. Hadid, "Sanırım kalbini anladığım anda ona neredeyse anında aşık oldum" dedi.

Silva ise dergiye, "Aşkın bir son kullanma tarihi yoktur, hayallerimizin de yoktur. Yeniden başlayabilirsiniz, yeniden aşkı bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Habertürk'ün aktardığına göre Hadid evlenme teklifini Beverly Hills'teki bir restoranda etti. Silva o geceyi "Çok güzel, samimi bir akşamdı" diye anlattı.

DÜĞÜN İÇİN TARİH VERMEDİLER

Çiftin ne zaman evleneceği henüz belli değil. Hadid, "Bu güzel anın tadını çıkarmamıza izin veriyoruz" diyerek acele etmediklerini söyledi.

GIGI VE BELLA'NIN ANNESİYLE 1994'TE EVLENMİŞTİ

Mohamed Hadid daha önce iki evlilik yaptı. İlk eşi Mary Butler'dı. 1994'te evlendiği Hollandalı model Yolanda Hadid'den ise podyumların en tanınan isimleri arasındaki kızları Gigi ve Bella ile oğlu Anwar dünyaya geldi. Keni Silva da daha önce bir evlilik yaptı.