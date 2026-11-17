Meclis'te bütçe görüşmelerine lokum molasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBMM'de İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü sırada milletvekillerine Afyon lokumu ikram edildi. "Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım" mesajıyla yapılan ikram, bütçe görüşmelerinde renkli görüntülere sahne oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının bütçesi ele alınırken salondaki milletvekillerine sürpriz bir ikram yapıldı.
MİLLETVEKİLLERİNE AFYON LOKUMU DAĞITILDI
Görüşmeler sırasında görevliler, tepsilerle salonda dolaşarak milletvekillerine Afyon lokumu ikram etti.
"Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım" mesajıyla sunulan lokumlar, komisyon masalarında oturan milletvekillerine tek tek dağıtıldı.
O anlar kameraya da yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi