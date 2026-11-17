Durdu durdu turnayı 32 yaşında vurdu! Abdülkerim Bardakcı'ya dev talipGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın 32 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'ya dev bir talip çıktı. La Liga ekibi Sevilla, deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İspanyol kulübünün gelecek maçlarda Abdülkerim'i izlemek için Türkiye'ye ekibini göndereceği belirtildi.
- İspanya La Liga ekibi Sevilla, savunma hattını güçlendirmek için Abdülkerim Bardakcı'yı transfer listesine ekledi.
- Sevilla yönetimi, milli futbolcuyu canlı izlemek üzere önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye gözlemci ekibi gönderecek.
- Detaylı analiz ve raporlamanın ardından Sevilla'nın Galatasaray'a resmi bir teklif yapması bekleniyor.
Galatasaray savunmasının tecrübeli ismi Abdülkerim Bardakcı'nın istikrarlı performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
SEVILLA, ABDÜLKERİM'İ İSTİYOR
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın, savunma hattını güçlendirmek adına Abdülkerim Bardakcı'yı transfer listesine eklediği belirtildi. Deneyimli futbolcunun fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerisini yakından takip eden İspanyol temsilcisinin, transfer sürecini somutlaştırmak için harekete geçtiği belirtildi.
İSTANBUL'A GELECEKLER
Edinilen bilgilere göre Sevilla yönetimi, önümüzdeki haftalarda Galatasaray'ın oynayacağı karşılaşmalarda milli futbolcuyu canlı olarak izlemek üzere Türkiye'ye gözlemci ekibini gönderecek. Yapılacak detaylı analiz ve raporlamanın ardından İspanyol kulübünün sarı-kırmızılı kapıyı resmi bir teklifle çalabileceği ifade edildi.
GALATASARAY'IN TAVRI MERAK KONUSU
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında başaru hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray'da teknik heyetin, takımın kilit isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı'nın ayrılığına nasıl yaklaşacağı ise merakla bekleniyor.