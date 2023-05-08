Edremit Körfezi Haberleri - Edremit Körfezi Haber - Haberler

Edremit Körfezi Haberleri
Edremit Körfezi haber, Edremit Körfezi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çevre Dostu Çiftçi Kart' Projesi Çanakkale'de Tanıtıldı
FOX Çalar Saat konuğu Prof. Dr. Cenk Yaltırak kimdir? Cenk Yaltırak kaç yaşında, nereli? Cenk Yaltırak biyografisi!
Türk balıkçı gördüğü köpek balığının boyutunu söyledi, arkadaşları bile hayret etti
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen perşembe gecesine işaret etti: İstanbul'da sel uyarısı
Balıkesir haber! Balıkesir'de üreticiler zeytinyağı fiyatının açıklanmasını bekliyor
Balıkesir haberi... Ayvalık'ta "Denize Nefes" operasyonunda rekor sayıda deniz patlıcanı ele geçirildi
Van haber! BALIKESİR - Edremit Körfezi'ndeki arkeolojik saha çalışmasında kale yerleşimleri tespit edildi
Yapılan yüzey araştırması ile Kazdağları ve Madra Dağları'nın kültür envanteri 4 kat arttı
Son dakika haberi | Ayvalık'ın Kültürel Mirasına Yeni Kazanımlar Elde Edildi
BALIKESİR - Dökme zeytinyağı ihracatında kısıtlamanın kaldırılması sektörde olumlu karşılandı
Son dakika haber: Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haber | Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
BALIKESİR - Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu
Denizde kaybolan 2 kişiyi bulmak için yapılan ROV taraması böyle görüntülendi
Van haber: Edremit Körfezi'nde kayıp kişilerin aranması çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ediliyor
BALIKESİR - Edremit Körfezi'ndeki kara yollarında tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye ceza kesildi
BALIKESİR - Kuzey Ege'deki çadır ve karavan kamplarında bayram rezervasyonları doldu
Edremitli turizmciler, İda Madra Jeopark çalışmaları hakkında bilgilendirildi
Kuzey Ege'deki turistik tesislerin bayram rezervasyonları yüzde 100'e yaklaştı
Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini ve Edremit zeytinyağı Olivia İstanbul Zeytin ve Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi'nde tanıtıldı
Orman yangınlarında kullanılmak üzere 2 tanker uçak Edremit Körfezi'nde konuşlandırıldı