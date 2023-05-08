Edremit Körfezi Haberleri - Edremit Körfezi Haber - Haberler

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Edremit Körfezi Haberleri

Edremit Körfezi haber, Edremit Körfezi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Balıkesir'de Çölyaklılar geleneksel kahvaltıda bir araya geldi

Balıkesir'de Çölyaklılar geleneksel kahvaltıda bir araya geldi

Edremit Körfezi - 1 Saat Önce
Balıkesir'de antika mezatına ilgi arttı

Balıkesir'de antika mezatına ilgi arttı

Edremit Körfezi - 06.05.2023
Balıkesir'de antika mezadına ilgi arttı

Balıkesir'de antika mezadına ilgi arttı

Edremit Körfezi - 06.05.2023
Edremit Körfezi'nde Hıdrellez kutlandı

Edremit Körfezi'nde Hıdrellez kutlandı

Edremit Körfezi - 05.05.2023
Diker, zeytinyağında tağşiş ve taklide dikkatleri çekti

Diker, zeytinyağında tağşiş ve taklide dikkatleri çekti

Edremit Körfezi - 28.04.2023
Kaçak ev ve kaçak kazı yapan adam kanun tanımıyor

Kaçak ev ve kaçak kazı yapan adam kanun tanımıyor

Edremit Körfezi - 25.04.2023
Kaçak ev ve kaçak kazı yapan adam kanun tanımıyor

Kaçak ev ve kaçak kazı yapan adam kanun tanımıyor

Edremit Körfezi - 25.04.2023
Denizlerde balık sayısı yapay yuvalarla artıyor

Denizlerde balık sayısı yapay yuvalarla artıyor

Edremit Körfezi - 23.04.2023
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çevre Dostu Çiftçi Kart' Projesi Çanakkale'de Tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çevre Dostu Çiftçi Kart' Projesi Çanakkale'de Tanıtıldı

Edremit Körfezi - 20.04.2023
Meteoroloji'den Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak uyarısı

Edremit Körfezi - 08.03.2023
Edremit Ticaret Odası meslek komiteleri 3 oturumda toplandı

Edremit Ticaret Odası meslek komiteleri 3 oturumda toplandı

Edremit Körfezi - 21.02.2023
FOX Çalar Saat konuğu Prof. Dr. Cenk Yaltırak kimdir? Cenk Yaltırak kaç yaşında, nereli? Cenk Yaltırak biyografisi!

FOX Çalar Saat konuğu Prof. Dr. Cenk Yaltırak kimdir? Cenk Yaltırak kaç yaşında, nereli? Cenk Yaltırak biyografisi!

Edremit Körfezi - 09.02.2023
Midilli'deki deprem Çanakkale ve Balıkesir'i de salladı

Midilli'deki deprem Çanakkale ve Balıkesir'i de salladı

Edremit Körfezi - 07.01.2023
Midilli'deki deprem Çanakkale ve Balıkesir'i salladı

Midilli'deki deprem Çanakkale ve Balıkesir'i salladı

Edremit Körfezi - 07.01.2023

Balıkesir'de antika mezatına ilgi arttı
Türk balıkçı gördüğü köpek balığının boyutunu söyledi, arkadaşları bile hayret etti

Türk balıkçı gördüğü köpek balığının boyutunu söyledi, arkadaşları bile hayret etti

Edremit Körfezi - 27.12.2022
Kaz Dağları nerede, hangi şehirde? Kaz Dağları'na nasıl gidilir?

Kaz Dağları nerede, hangi şehirde? Kaz Dağları'na nasıl gidilir?

Edremit Körfezi - 05.12.2022
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen perşembe gecesine işaret etti: İstanbul'da sel uyarısı

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen perşembe gecesine işaret etti: İstanbul'da sel uyarısı

Edremit Körfezi - 16.11.2022
Balıkesir haber! Balıkesir'de üreticiler zeytinyağı fiyatının açıklanmasını bekliyor

Balıkesir haber! Balıkesir'de üreticiler zeytinyağı fiyatının açıklanmasını bekliyor

Edremit Körfezi - 26.10.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Edremit Körfezi - 28.09.2022
Balıkesir haberi... Ayvalık'ta 'Denize Nefes' operasyonunda rekor sayıda deniz patlıcanı ele geçirildi

Balıkesir haberi... Ayvalık'ta "Denize Nefes" operasyonunda rekor sayıda deniz patlıcanı ele geçirildi

Edremit Körfezi - 24.09.2022
Van haber! BALIKESİR - Edremit Körfezi'ndeki arkeolojik saha çalışmasında kale yerleşimleri tespit edildi

Van haber! BALIKESİR - Edremit Körfezi'ndeki arkeolojik saha çalışmasında kale yerleşimleri tespit edildi

Edremit Körfezi - 22.09.2022
Yapılan yüzey araştırması ile Kazdağları ve Madra Dağları'nın kültür envanteri 4 kat arttı

Yapılan yüzey araştırması ile Kazdağları ve Madra Dağları'nın kültür envanteri 4 kat arttı

Edremit Körfezi - 22.09.2022
Balıkesir haber: Ayvalık'ta Bay Nihat'a hüzünlü veda

Balıkesir haber: Ayvalık'ta Bay Nihat'a hüzünlü veda

Edremit Körfezi - 05.09.2022
Van haberleri! Edremit körfezinin gönüllü tanıtım elçisi oldu

Van haberleri! Edremit körfezinin gönüllü tanıtım elçisi oldu

Edremit Körfezi - 03.09.2022
Son dakika haberi | Ayvalık'ın Kültürel Mirasına Yeni Kazanımlar Elde Edildi

Son dakika haberi | Ayvalık'ın Kültürel Mirasına Yeni Kazanımlar Elde Edildi

Edremit Körfezi - 02.09.2022
Van haberleri... BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde sağanak etkili oldu

Van haberleri... BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde sağanak etkili oldu

Edremit Körfezi - 24.08.2022
BALIKESİR - Dökme zeytinyağı ihracatında kısıtlamanın kaldırılması sektörde olumlu karşılandı

BALIKESİR - Dökme zeytinyağı ihracatında kısıtlamanın kaldırılması sektörde olumlu karşılandı

Edremit Körfezi - 25.07.2022
Son dakika haber: Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haber: Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Edremit Körfezi - 25.07.2022
Son dakika haber | Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haber | Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Edremit Körfezi - 24.07.2022
BALIKESİR - Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

BALIKESİR - Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

Edremit Körfezi - 24.07.2022
Denizde kaybolan 2 kişiyi bulmak için yapılan ROV taraması böyle görüntülendi

Denizde kaybolan 2 kişiyi bulmak için yapılan ROV taraması böyle görüntülendi

Edremit Körfezi - 22.07.2022
TEKNENİN BATMASIYLA KAYBOLAN 2 KİŞİ, 98 PERSONELLE ARANIYOR

TEKNENİN BATMASIYLA KAYBOLAN 2 KİŞİ, 98 PERSONELLE ARANIYOR

Edremit Körfezi - 22.07.2022
Van haber: Edremit Körfezi'nde kayıp kişilerin aranması çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ediliyor

Van haber: Edremit Körfezi'nde kayıp kişilerin aranması çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ediliyor

Edremit Körfezi - 21.07.2022
Ünlü oyuncu Burak Sergen, Ayvalık'ta kamp kurdu

Ünlü oyuncu Burak Sergen, Ayvalık'ta kamp kurdu

Edremit Körfezi - 20.07.2022
Ayvalık'ta şiddetli poyraz zaman zaman fırtına şeklinde etkili oluyor

Ayvalık'ta şiddetli poyraz zaman zaman fırtına şeklinde etkili oluyor

Edremit Körfezi - 19.07.2022
Ünlü oyuncu Burak Sergen, Ayvalık'ta kamp kurdu

Ünlü oyuncu Burak Sergen, Ayvalık'ta kamp kurdu

Edremit Körfezi - 19.07.2022
Burhaniye'de taş evler büyükşehirlerden gelenlerin gözdesi oldu

Burhaniye'de taş evler büyükşehirlerden gelenlerin gözdesi oldu

Edremit Körfezi - 19.07.2022
Trafikte tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

Trafikte tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

Edremit Körfezi - 16.07.2022
BALIKESİR - Edremit Körfezi'ndeki kara yollarında tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı

BALIKESİR - Edremit Körfezi'ndeki kara yollarında tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı

Edremit Körfezi - 16.07.2022
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye ceza kesildi

BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye ceza kesildi

Edremit Körfezi - 10.07.2022
Kuzey Ege'de karavan kamp alanlarına büyük ilgi

Kuzey Ege'de karavan kamp alanlarına büyük ilgi

Edremit Körfezi - 08.07.2022
BALIKESİR - Kuzey Ege'deki çadır ve karavan kamplarında bayram rezervasyonları doldu

BALIKESİR - Kuzey Ege'deki çadır ve karavan kamplarında bayram rezervasyonları doldu

Edremit Körfezi - 04.07.2022
Edremitli turizmciler, İda Madra Jeopark çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Edremitli turizmciler, İda Madra Jeopark çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Edremit Körfezi - 30.06.2022
Kuzey Ege'deki turistik tesislerin bayram rezervasyonları yüzde 100'e yaklaştı

Kuzey Ege'deki turistik tesislerin bayram rezervasyonları yüzde 100'e yaklaştı

Edremit Körfezi - 30.06.2022
Burhaniye' de çölyaklılara Büyükşehir'den gıda desteği

Burhaniye' de çölyaklılara Büyükşehir'den gıda desteği

Edremit Körfezi - 28.06.2022
Giresun Tombul Fındığı coğrafi işaret olarak tescillendi

Giresun Tombul Fındığı coğrafi işaret olarak tescillendi

Edremit Körfezi - 20.06.2022
Burhaniye OSB'de bacalar tütmeye başladı

Burhaniye OSB'de bacalar tütmeye başladı

Edremit Körfezi - 20.06.2022
Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini ve Edremit zeytinyağı Olivia İstanbul Zeytin ve Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi'nde tanıtıldı

Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini ve Edremit zeytinyağı Olivia İstanbul Zeytin ve Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi'nde tanıtıldı

Edremit Körfezi - 11.06.2022
Orman yangınlarında kullanılmak üzere 2 tanker uçak Edremit Körfezi'nde konuşlandırıldı

Orman yangınlarında kullanılmak üzere 2 tanker uçak Edremit Körfezi'nde konuşlandırıldı

Edremit Körfezi - 07.06.2022
Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor

Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor

Edremit Körfezi - 03.06.2022
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