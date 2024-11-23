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Balıkesir'de Şiddetli Yağış ve Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi

Balıkesir'de Şiddetli Yağış ve Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan sağanak yağış ve lodos, birçok mahallede su baskınlarına neden oldu. Ekipler, su tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'de, Edremit Körfezi'ndeki yerleşim bölgelerinde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Edremit ilçesi Zeytinli, İkizçay, Kadıköy ve Altınkum mahallelerinde sabahın erken saatlerinde bastıran şiddetli yağış nedeniyle bazı sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, birçok ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katları suyla doldu.

Sert esen lodos, bazı sokaklarda ağaçların kırılan dalları ve elektrik direklerini yola devrildi.

Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti. Kimi bölgelerdeki su baskınlarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi ekipleri müdahalede bulundu.

Yoğun yağış ve lodosun devam ettiği körfez bölgesinde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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