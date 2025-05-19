Çölyaklılar Derneği'nden Geleneksel Kahvaltı Etkinliği

Çölyaklılar Derneği'nden Geleneksel Kahvaltı Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği üyeleri, Burhaniye'de düzenledikleri geleneksel kahvaltıda glütensiz ürünler tüketerek bir araya geldi. Etkinlikte çocuklar için eğlenceler de yer aldı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği üyeleri, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki geleneksel kahvaltıda bir araya geldi. Sekiz Eylül Parkı'ndaki kahvaltıda, glütensiz ürünler yenilip çaylar içilirken, çocuklar da palyaço eşliğinde eğlendi.

Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen çölyak hastaları, evlerinde hazırladıkları glütensiz ürünleri birbirleriyle paylaşırken, çay içip sohbet etti.

Çölyaklı vatandaşlar, etkinliği düzenleyen dernek başkanı Betül Özdemir Kaya'ya teşekkür ederken, etkinliklerin devam edeceği açıklandı.

Dernek Başkanı Kaya, yaptığı açıklamada, "Geleneksel kahvaltı etkinliklerimizden bir tanesini daha bu gün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Animasyon grubu ile birlikte çocukların da eğlencesi güzel geçiyor. Bu tarz etkinliklerimiz her yıl devam edecek. İnşallah, önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklere imza atmayı düşünüyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Taşkın Bayrak da, "Hepimiz Edremit Körfez Çölyaklılar Derneği olarak yine mayıs ayında bir etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz. Bütün çölyaklıları bir araya getirip envaiçeşit ürünleri tatma fırsatı buluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi

Bahçeli'nin tarihi çağrısına Gabar'dan yanıt verdi
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor

Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzleri maskeli 2 kişi, çocuk parkını kana buladı

Yüzleri maskeli halde gelip çocuk parkını kana buladılar
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti

Hakan'a büyük şok! Takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı

Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.