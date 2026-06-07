Haberler

Edremit Körfezi'nde zeytin ağaçlarındaki çiçeklenme üreticileri sevindirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde zeytin ağaçlarındaki somak (çiçeklenme) oluşumu üreticileri sevindirdi. Ziraat Odası Başkanı, iklimsel gelişmelerin olumlu yansıdığını ancak rekolte için henüz erken olduğunu belirtti.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde zeytin ağaçlarındaki somak (çiçeklenme) oluşumu üreticileri sevindirdi.

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine, geçen yıl zeytinde arzu edilen rekolteye ulaşılamadığını söyledi.

Diker, bu sene yaşanan iklimsel gelişmelerin zeytin ağaçlarına olumlu yansıdığını belirterek, Edremit Körfezi'ndeki zeytinliklerde somak oluşumunun çok net ve sağlıklı bir şekilde gözlemlendiğini vurguladı.

Ağaçlardaki mevcut durumun sevindirici olduğunu ancak ileriye dönük kesin bir rekolte ya da ürün varsayımında bulunmak için henüz erken olduğunu belirten Diker, şunları kaydetti:

"Ağaçlar şu anda tam doğurganlık döneminde. Tarım, tabiri caizse üstü açık, çatısı olmayan bir fabrikaya benzer. Bu nedenle iklim şartları bizim için hayati önem taşıyor. Özellikle bu ayda poyraz rüzgarlarının esmesi, zeytinin çiçek açıp bağlaması açısından kritik bir role sahip."

Diker, çiçeklenme döneminde yağışların hemen ardından aniden açan güneşin iklimsel açıdan her zaman sağlıklı sonuçlar doğurmadığına dikkati çekerek, "1-2 ay sonra dane oluşumu belirginleştiğinde durumu net olarak görebiliriz." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Firik
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı

İnfial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüdü, polis harekete geçti
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Denizin ortasında ağlarken bulundu
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü

Savaşta korkulan oldu! Saldırı hazırlığı yaparken tek tek vurdular
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı

3 ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü

Rambo Okan'dan Hakan Safi'ye sürpriz öpücük! Söyledikleri bomba