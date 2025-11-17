Haberler

Edremit Zeytinyağı ve Yeşil Çizik Zeytini için Coğrafi İşaret Başvuru Takvimi Açıklandı

Güncelleme:
Edremit Ticaret Odası, 'Edremit Zeytinyağı' ve 'Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini' için 2025-2026 yılındaki coğrafi işaret başvuru takvimini duyurdu. İlk başvuru dönemi 5-25 Kasım 2025 olarak belirlenirken, üreticilerin başvuru için gerekli belgeleri hazırlamaları gerektiği bildirildi.

Edremit Ticaret Odası tarafından yürütülen coğrafi işaret çalışmaları kapsamında "Edremit Zeytinyağı" ve "Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini" ürünleri için 2025-2026 yılı başvuru takvimi açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, coğrafi işaret başvurularında birinci dönem 5 Kasım - 25 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu döneme ait numune alımları ise 25 Kasım - 25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. İkinci başvuru dönemi 5 Mayıs - 25 Mayıs 2026 olarak belirlenirken, numune alımları 25 Mayıs - 25 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

"Edremit Zeytinyağı" coğrafi işareti için başvuru yapacak üreticilerden Tarım ve Orman Bakanlığı Edremit İlçe Müdürlüğünden alınacak güncel ÇKS belgesi, tasiriye (zeytin sıkım belgesi) faturası, fason sıkım ve dolum sözleşmeleri, müstahsil makbuzu, marka tescil belgesi ve işletme kayıt belgeleri talep edilecek.

"Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini" başvurularında ise güncel ÇKS belgesi, işletme kayıt belgeleri, marka tescil belgesi, müstahsil makbuzu veya faturalar ile fason üretim ve dolum sözleşmeleri istenecek. Her iki ürün için de üretim izlenebilirlik takip belgelerinin ibraz edilmesi gerekiyor.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, coğrafi işaret sürecinin Edremit bölgesinin tarımsal değerlerine ulusal ve uluslararası ölçekte katkı sağlayacağını belirterek üreticileri başvuru dönemlerine ilişkin takvime dikkat etmeye çağırdı. - BALIKESİR

Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

