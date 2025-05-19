Balıkesir'de Çölyaklılar Geleneksel Kahvaltıda Buluştu

Balıkesir'de Çölyaklılar Geleneksel Kahvaltıda Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği tarafından düzenlenen geleneksel kahvaltıda çölyak hastaları bir araya geldi. Glütensiz ürünlerin tadıldığı etkinlikte çocuklar için eğlenceler de düzenlendi.

Balıkesir'de çölyaklılar geleneksel kahvaltıda bir araya geldi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği çatısı altında bir araya gelen Çölyak hastaları, geleneksel kahvaltıda buluştu. Sekiz Eylül Parkında düzenlenen kahvaltıda, glütensiz ürünler yenilip çaylar içilirken, çocuklarda palyaço eşliğinde eğlendi.

Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen Çölyaklılar, evlerinde hazırladıkları glütensiz ürünleri birbirleriyle paylaşırken, çay içip sohbet etti. Bu arada çocuklarda unutulmadı. Sekiz Eylül Parkına gelen palyaçolar ve animasyon ekipleri çocuklarla oyunlar oynarken, yüzlerini boyadı. Hazırlanan glütensiz pasta da çocuklarla birlikte kesildi. Çölyaklı vatandaşlar, etkinliği düzenleyen dernek başkanı Betül Özdemir Kaya'ya teşekkür ederken, etkinliklerin devam edeceği açıklandı. Farklı etkinlikler planladıklarını anlatan Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, "Geleneksel kahvaltı etkinliklerimizden bir tanesini daha bu gün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Animasyon grubu ile birlikte çocuklarında eğlencesi güzel geçiyor. Bu tarz etkinliklerimiz her yıl devam edecek. İnşallah, önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklere imza atmayı düşünüyoruz. Bu gün burada çölyaklı arkadaşlarımızın Dünya Çölyak Gününü de kutluyorum. Herkese iyi günler diliyorum" dedi. Taşkın Bayrak da, "Hepimiz Körfez Çölyaklılar Derneği olarak yine mayıs ayında bir etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz. Bütün Körfezdeki çölyaklıları bir araya getirip envai çeşit ürünleri tatma fırsatı buluyoruz. Bize bu günü hazırlayan Betül hanıma sonuz teşekkürler ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Yerel
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Beklenen görüşme için saat verildi
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira

Maydonoz Döner'le ilgili olay rapor! Aktarılan para dudak uçuklattı
New York Times Meydanı'nda görkemli mehteran konseri

Dünyaca ünlü meydanda görkemli mehteran konseri
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın

Türkiye ve ABD masaya oturuyor! Toplantıda tek konu ele alınacak
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.