Balıkesir Edremit Körfezi'ne Yeni Uçuş Seferleri Başlıyor

Balıkesir Edremit Körfezi'ne Yeni Uçuş Seferleri Başlıyor
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1 Haziran'dan itibaren Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'ndan Ankara'ya haftada 3 gün, Almanya'nın Köln, Stuttgart ve Düsseldorf kentlerine ise günlük toplam 8 uçuş gerçekleştirilecek. Edremit'in ulaşımının kolaylaşacağı belirtildi.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'ne, 1 Haziran'dan itibaren Ankara ve Almanya'dan doğrudan uçuşlar başlayacak.

Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'ndan Ankara'ya haftada 3 gün, Almanya'nın Köln, Stuttgart ve Düsseldorf kentlerinden ise haftanın her günü toplam 8 uçuş gerçekleştirilecek.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edremit'e ulaşımın artık çok daha kolay olacağını belirtti.

"Kocaseyit Havalimanı'ndan Ankara'ya 1 Haziran'dan itibaren haftada 3 gün uçuşlar başlıyor." diyen Çetin, İstanbul'a zaten her gün uçuşların olduğunu hatırlattı.

Havalimanının uluslararası statüye sahip olduğunu vurgulayan Çetin, yaz ayları boyunca Almanya'dan yoğun dış hat uçuşlarının gerçekleştirileceğini söyledi.

Çetin, "Yaz ayları boyunca Köln, Stuttgart ve Düsseldorf'a haftanın her günü ve 8 uçuş olmak üzere yurt dışı uçuşlarımız var. Edremit Körfezi, Kuzey Ege artık misafirlerini daha kolay ve rahat ulaşımla bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çetin, yurt dışı uçuşların şu an ağırlıklı olarak Almanya'daki gurbetçiler tarafından kullanıldığını ancak bölgenin artık Avrupalı turistlerin de ilgisini çekeceğini düşündüklerini belirtti.

Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nın hizmet alanının oldukça geniş olduğunu dile getiren Çetin, havalimanının Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bergama, Dikili, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Edremit'in iç bölgelerini kapsadığını ifade etti.

Çetin, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı artık, Türkiye'nin önemli havalimanlarından biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Ekonomi
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