Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali Başlıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl ticaret odası ve ticaret borsası tarafından 24, 25 ve 26 Ekim günlerinde ikincisi düzenlenecek olan Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nin (FestOlive) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Güre Sahili'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, şunları dile getirdi:

"Bugün burada yalnızca bir festivali başlatmak için değil, Edremit Körfezi'nin dünyadaki konumunu yeniden tarif eden, bölgemizin potansiyelini görünür kılan, üreticimizin emeğini geleceğe taşıyan bir vizyonu paylaşmak için bir aradayız."

Çetin, festivalin ikinci yılında iddialarını daha yüksek sesle dile getirdiklerini belirterek, " Edremit Körfezi'ni, dünyada zeytin ve zeytinyağının başkenti yapmak istiyoruz. Bu hedef, bir slogandan ibaret değil. Biz sadece Edremit olarak değil, Edremit Körfezi'nin bütün paydaşlarıyla zeytin ve zeytinyağının 'Balıkesir' adı altında bir marka haline getirilmesini ve dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmasını hedefliyoruz" dedi.

"Zeytinyağı sadece bir ürün değil, bir kültürdür"

Konuşmasında festivalin kültürel yönüne de değinen Çetin, "Zeytine merak duyan, kaliteli ürünü doğru bilgiyle ayırt etmek isteyen herkes için adresin Kazdağları'nın etekleri, Edremit Körfezi'nin mavi suları olmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Zeytinyağını sadece tadılacak bir ürün değil, öğrenilecek bir kültür olarak ele aldıklarını vurgulayan Çetin, tadım uzmanlarının, akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin yer aldığı söyleşiler, paneller ve atölyeler aracılığıyla doğru bilgiyi anlaşılır bir dille paylaşacaklarını belirtti.

Çetin, festivalin içeriği hakkında ise şunları söyledi:

"Üç gün boyunca tadımlar, usta şef sunumları, üretici stantları, çocuk etkinlikleri, yürüyüş ve nefes pratikleri, konserler ve sanat performanslarıyla bir yaşam deneyimi planlıyoruz. Ziyaretçiler, burada bir ürünü görmekle kalmıyor, bölgenin hikayesini duyuyor, toprağa dokunuyor, üreticiyle buluşuyor, denizin esintisini, Kazdağları'nın nefesini hissediyor."

Ayrıca, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin ve zeytinyağının Avrupa Birliği coğrafi işareti almasının, ürünlerin benzersiz niteliklerini ve üretim disiplinini tüm dünyaya kanıtladığını ifade etti.

Toplantıda söz alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner de bu festivalin hem yerel hem de ulusal düzeyde çok kıymetli olduğunu söyledi.