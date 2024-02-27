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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Merkez üssü Biga olan yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir mal ve can kaybının yaşanmadığı belirlendi. Deprem, Çanakkale'nin diğer ilçeleri ile Bursa'nın Karacabey, Mustafakemalpaşa ilçeleri ile Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Edremit Körfezi'nde de hissedildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Biga olan yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Biga merkezli deprem Çanakkale'nin diğer ilçeleri ile yakın olan Bursa'nın Karacabey, Mustafakemalpaşa ilçeleri ile Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Edremit Körfezi'nde de hissedildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafakemalpaşa Edremit Körfezi Çanakkale Balıkesir Karacabey Bursa Haberler

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