Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Biga olan yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Biga merkezli deprem Çanakkale'nin diğer ilçeleri ile yakın olan Bursa'nın Karacabey, Mustafakemalpaşa ilçeleri ile Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Edremit Körfezi'nde de hissedildi. - ÇANAKKALE