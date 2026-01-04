Yük gemileri, fırtına nedeniyle Edremit Körfezi'ne demirledi

KUZEY Ege'de, dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıran lodos fırtınası devam ederken, çeşitli tonajlarda 9 gemi Edremit Körfezi'ne demir attı. Ayvalık'ta ise Cunda Adası'nda özel tekneler ve gezi tekneleri, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Dün akşam saatlerinde kuvvetini artıran lodos fırtınası, Kuzey Ege'de özellikle denizcileri zorluyor. Burhaniye ve Ayvalık'ta karaya bağlı özel tekneler ve gezi tekneleri oluşan dalgalar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Öte yandan Kuzey Ege'de deniz trafik verilerine göre, transit geçiş yapan çeşitli tonajlarda 9 yük gemisi fırtınanın etkisinden kurtulmak için Edremit Körfezi'ne demir attı. Burhaniye Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan uyarıda, "3 Ocak 2026 Cumartesi günü ve 9 Ocak 2026 Cuma günleri arasında beklenen yoğun ve fırtınalı yağış sebebiyle ilçemiz ve çevresinde bulunan vatandaşlarımızın denizlerimizde oluşacak olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları, tekne ile yolculuk ve balıkçılık faaliyeti yapacak vatandaşların emniyet tedbirlerine riayet etmeleri ve kıyı seyri yapması önemle rica olunur" denildi.