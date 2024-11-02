Edremit'te Özel Eğitim Uygulama Okulu Açıldı

TOBB ile Edremit Ticaret Odası'nın iş birliğiyle inşa edilen Edremit Körfezi Özel Eğitim Uygulama Okulu, törenle açıldı. Törene TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere yerel yöneticiler, iş insanları ve bölge halkı katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, özel eğitimin önemine vurgu yaparak, "Özellikle bu okulun kazandırılmasında Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası'nın çok büyük katkıları oldu. Onların talepleri doğrultusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz. 81 ilimizde projelerimizi tamamladık; Balıkesir de bunlardan biri. Geçtiğimiz ziyaretimizde şehir merkezindeki açılışı gerçekleştirmiştik. Şimdi ise ilçelerimizde de projelere başladık. 162 ilçede okullarımızın büyük bir çoğunluğunda çalışmalar tamamlandı; sembolik açılışlarını yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu ayrıca, Edremit Ticaret Odası ile yapılan bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin de konuşmasında, TOBB'un katkılarıyla yapılan okulun, çocukların eğitim hayatına ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade etti. Açılışın ardından katılımcılar okulu gezip, eğitim ortamı ve olanakları hakkında bilgi aldı. Hisarcıklıoğlu'na ise çeşitli hediyeler verildi.

'ÜLKEMİZİN VE EDREMİT'İN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR'

Rifat Hisarcıklıoğlu, açılışın ardından Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsa'nı ziyaret etti. Edremit Ticaret Odası'nda konuşan Hisarcıklıoğlu, "Edremit'te yaklaşık yılda 1,5 milyon yerli-yabancı turist alıyoruz. Bu aynı zamanda ülkemizin ve Edremit'in ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Kaz Dağları hemen yanı başımızda. Milli Park bu kapsamda müthiş. Öteki taraftan kaplıcalarımız var. Sağlık turizmi açısından öncü bölgelerden bir tanesi. Ekonomide sıkıntılarımız var. Bir numaralı sıkıntımız, yüksek enflasyon. Finansmana ulaşımda zorluklar çekiyoruz. İlettiğiniz talepler doğrultusunda bunların da takipçisi oluyoruz. 2024-2025'te biraz sabırlı olmamız lazım" diye konuştu.