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Edremit Körfezi'nde Zeytin Eleme Çalışmaları Başladı

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Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde, hasat edilen zeytinlerin boylarına göre ayrıldığı elek mesaisi başladı. Küçük taneli zeytinler yağlık, büyükler ise sofralık olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'ndeki işletmelerde elek mesaisi başladı.

Edremit Körfezi'ndeki işletmelerde zeytin boylarını belirlemek için elek mesaisi başladı. Bahçelerden hasat edilen zeytinler, kasalarla zeytin işleme tesislerine getiriliyor. Burada makinalarda elenen zeytinlerin küçük boyda olanları yağlık olarak değerlendirilirken büyükler ise boyutuna göre ayrılarak sofralık zeytin olarak işlem görüyor.

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, "Tarladan topladığınız zeytinler kasalarla gelir ve elekten geçerek sofralık ve yağlık olanlar ayrılır. Küçükler sofralık olmayacağı için onları yağlık olarak değerlendiririz" dedi.

Zeytinlerin boyuna göre değerlendirildiğini ifade eden Semerci, "Büyükler de boy boy. Bu değerini de etkiliyor zeytinin. Küçük taneli olanların daha az değerli olduğunu, daha iri taneli olanların daha değerli olduğunu görüyoruz. Marketlerde gördüğünüz büyük zeytinler en son eleğin gözünden dökülen en iri zeytinler. Ondan sonra sınıf sınıf oluyor. Biz bunları tane adediyle sınıflandırırız. Bu zeytinciliğin önemli bir merhalesidir" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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