Edremit Körfezi'nde Sıcak Hava Etkili: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde etkili olan sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Öğle saatlerinde termometreler 40 derecenin üzerini gösterirken, vatandaşlar gölgelik alanlara ve sahile yöneliyor. Sıcaklıkların hafta ortasına kadar sürmesi beklenirken, uzmanlar güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarıyor.
Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde bulunan yazlık ilçelerde etkili olan sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Burhaniye ilçe merkezinde termometreler öğle saatlerinde 40 derecenin üzerini gösterirken, sıcaklıkların hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yer alan Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde etkili olan sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkların artmasıyla vatandaşlar gölgelik alanlara ve sahil bölgelerine yönelirken, Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan termometre 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkları gösterdi.
Meteorolojik verilere göre bölgede etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle açık alanlardaki hareketlilik azalırken, uzmanlar vatandaşları günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarıyor.