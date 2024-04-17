Edremit Körfezi'ndeki Turizm İşletmeleri ve Esnaf Bayramı Yoğun Geçirdi

Kuzey Ege'de iç turizmin önemli tatil merkezlerinin bulunduğu Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmeleri ve esnaf, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini yoğunluktan dolayı mutlu geçirdi.

Balıkesir'in 145 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki turistik tesisler, bayram tatilinde misafirlerine yüzde 100'e yaklaşan dolulukla hizmet verdi.

Kazdağları ve Madra Dağı'nın etekleri ile Ege Denizi'nin kıyısındaki tatil merkezlerindeki konaklama tesislerinin sahipleri ve çalışanları ile bakkal, lokantacı, zeytin ve zeytinyağı satışı yapan esnaf adeta yaz sezonunun provasını yaptı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, AA muhabirine, tatilde herhangi bir sorun yaşamadıklarını, misafirlerin bölgeden mutlu ayrıldığını söyledi.

"Bayram tatilinde Edremit'imize yoğun bir akış vardı. 170-180 bin olan nüfusumuzun 500 binin üzerine çıktığını tahmin ediyoruz." diyen Ertaş, Edremit Körfezi'nin bundan sonra daha da fazla ilgi göreceğini dile getirdi.

Altyapı çalışmalarını yoğunluğun artacağı öngörüsü doğrultusunda şekillendirdiklerini anlatan Ertaş, belediyeye bağlı müdürlüklerle gerekli toplantıları yaparak yaz sezonuna hazırlanacaklarını ifade etti.

Güre Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ceyhun Özsan da okulların ara tatilini de kapsayan 9 günlük süreçte tesislerinin yüzde 95 doluluğa ulaştığını bildirdi.

Tatilin beklentilerini karşıladığını vurgulayan Özsan, "Çok verimli, bereketli ve dolu bir bayram sezonu geçirdik. Daha çok bayramın 2'nci ve 3'üncü günlerinde yoğunluk vardı. Yakın bölgelerden gelen misafirlerimiz çoğunluktaydı. Civardaki diğer oteller de eminim bizim kadar dolu geçirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinyağı mağazası ve şarküteri işletmecisi Zafer Soykara ise Edremit ilçesinin turizm bölgesi olmasından dolayı tatilin yoğun geçtiğini belirtti.

Bu durumun oteller ve esnafa ait iş yerlerindeki, trafikteki yoğunluktan görülebildiğini vurgulayan Soykara, "Misafirlerimizi mümkün olduğu kadar memnun etmeye çalıştık. Tatilin 9 gün olmasından dolayı ekonomik yönden çok katkısı oldu. Ramazan ayının durgunluğunu bu şekilde telafi ettik." diye konuştu.