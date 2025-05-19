Çölyak Hastaları Geleneksel Kahvaltıda Buluştu

Çölyak Hastaları Geleneksel Kahvaltıda Buluştu
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Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği tarafından düzenlenen geleneksel kahvaltıda çölyak hastaları bir araya geldi. Katılımcılar, glütensiz ürünler paylaşırken çocuklar eğlenceli aktivitelerle vakit geçirdi.

Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği çatısı altında bir araya gelen Çölyak hastaları, geleneksel kahvaltıda buluştu. Sekiz Eylül Parkında düzenlenen kahvaltıda, glütensiz ürünler yenilip çaylar içilirken, çocuklarda palyaço eşliğinde eğlendi.

Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen Çölyaklılar, evlerinde hazırladıkları glütensiz ürünleri birbirleriyle paylaşırken, çay içip sohbet etti. Bu arada çocuklarda unutulmadı. Sekiz Eylül Parkına gelen palyaçolar ve animasyon ekipleri çocuklarla oyunlar oynarken, yüzlerini boyadı. Hazırlanan glütensiz pasta da çocuklarla birlikte kesildi. Çölyaklı vatandaşlar, etkinliği düzenleyen dernek başkanı Betül Özdemir Kaya'ya teşekkür ederken, etkinliklerin devam edeceği açıklandı. Farklı etkinlikler planladıklarını anlatan Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, "Geleneksel kahvaltı etkinliklerimizden bir tanesini daha bu gün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Animasyon grubu ile birlikte çocuklarında eğlencesi güzel geçiyor. Bu tarz etkinliklerimiz her yıl devam edecek. İnşallah, önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklere imza atmayı düşünüyoruz. Bu gün burada çölyaklı arkadaşlarımızın Dünya Çölyak Gününü de kutluyorum. Herkese iyi günler diliyorum" dedi. Taşkın Bayrak da, "Hepimiz Körfez Çölyaklılar Derneği olarak yine mayıs ayında bir etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz. Bütün Körfezdeki çölyaklıları bir araya getirip envai çeşit ürünleri tatma fırsatı buluyoruz. Bize bu günü hazırlayan Betül hanıma sonuz teşekkürler ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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